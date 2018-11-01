ЄБРР покращив прогноз зростання економіки України

Банк вважає, що перспективи економіки України покращилися завдяки відновленню співпраці з МВФ.

Європейський банк реконструкції і розвитку покращив свій прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,5% з 3%, прогнозованих раніше.

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Як йдеться в повідомленні прес-служби інвестора з посиланням на останній звіт про регіональні економічні перспективи, перспективи економіки України покращилися завдяки відновленню співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Виконання нової угоди "stand-by" з МВФ допоможе задовольнити потреби України в зовнішньому фінансуванні в найближчій перспективі і підтримати макроекономічну стабільність під час виборчого циклу 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У 2019 році ЄБРР прогнозує зростання економіки України на 3%, як і раніше.

Відзначається, що на 2018-2019 роки припадає погашення значної частини державного боргу в іноземній валюті, що створює ризики для даного прогнозу.

Також у звіті наголошується, що волатильність валютного курсу загалом перебувала під контролем цього року, незважаючи на деякі сезонні відхилення.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2018 року в річному вираженні – до другого кварталу 2017 року – до 3,8% з 3,6% згідно з оперативними даними, оприлюдненими в серпні.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 10,1%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України в поточному році на 3,5% при інфляції 9%, Світовий банк - 3,5% при інфляції 10%.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання по наданню майже 12,1 мільярда євро в рамках близько 400 проектів.