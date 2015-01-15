Російський рубль продовжує падати слідом за нафтою

Курс долара розрахунками "завтра" до 11.00 мск підвищувався до попереднього закриття на 0,6 рубля і дорівнював 65,4 рубля, курс євро - на 0,7 рубля до 77 рублів, випливає з даних Московської біржі, повідомляє Прайм.

У четвер долар і євро опускалися до 63,1 рубля і 74,4 рубля відповідно.

З ранку підтримку рублю надало повернення нафтових цін до рівня 48 доларів за барель за маркою Brent, що сталося напередодні ввечері після публікації щотижневих даних по запасах нафти в США.

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Однак збереження побоювань щодо зниження рейтингу РФ агентством S&P до спекулятивного рівня продовжує чинити тиск на рубль, і він вже через півгодини повернувся в зону зниження проти долара і євро, тим більше що і нафтові ціни після вчорашнього стрибка вгору знову сповзають і вже нижче 48 доларів.