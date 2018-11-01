Російські санкції торкнулися двох фінустанов з найбільших в Україні

У списку санкцій банк "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука та страхова компанія "ІНГО Україна" Олександра Ярославського.

Введені Російською Федерацією санкції проти громадян та компаній з України поширюються на дві фінансові установи з найбільших – банк "Кредит Дніпро" та страхової компанії "ІНГО Україна".

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Зокрема, в опублікованому на сайті уряду РФ списку санкцій знаходиться банк "Кредит Дніпро", що належить бізнесменові Віктору Пінчуку через компанію Brancroft Enterprises Limited, Кіпр.

Також у переліку страхова компанія "ІНГО Україна", в липні минулого року придбана групою компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського.

Як повідомляв УНІАН, Росія ввела стосовно 322 громадян і 68 компаній з України санкції у формі блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ і заборони на перерахування коштів за межі Росії.