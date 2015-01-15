У Раді не бачать з боку керівництва НБУ бажання співпрацювати для стабілізації фінсистеми

Про це заявив в інтерв'ю журналістам голова профільного парламентського комітету Сергій Рибалка.

За його словами, члени комітету з різних парламентських фракцій здивовані ситуацією, що склалася. «Ми розуміємо, що ми всі в одному човні, який може потонути. Тому комітет не просто висловлює готовність всіма силами допомагати уряду і НБУ. Ми це вже робимо. Важливим інструментом для стабілізації банківської системи має стати новий закон, прийнятий парламентом наприкінці року, про спрощення капіталізації та реструктуризації банків. Цей урядовий законопроект був доопрацьований в нашому комітеті. Була багато в чому врахована позиція представників НБУ. У цьому процесі брали участь, і представники Мінфіну, і Фонду гарантування вкладів фізосіб. Закон дав НБУ додаткові механізми і повноваження для «вичищення» фінансової системи», - сказав Сергій Рибалка.

У той же час, за його словами, членів комітету дивує і насторожує небажання керівника НБУ співпрацювати. «Наприклад, Президент Порошенко завжди знаходить час для того, щоб прийти в парламент і особисто пояснити депутатам свою позицію. Навіть «цар» Янукович, який перетворив Раду в додаток до своєї адміністрації, іноді все ж приходив до депутатів», - сказав Сергій Рибалка. За його словами, залишається загадкою, чому керівник НБУ не знаходить часу поспілкуватися з членами профільного комітету про стратегію стабілізації фінансового сектора. Небажанням співпрацювати з боку глави Нацбанку здивовані також представники інших ключових парламентських комітетів, зазначив Сергій Рибалка.

Представник фракції Радикальної партії підкреслив, що якісні реформи неможливі без щоденної взаємодії уряду, НБУ і ключових парламентських комітетів. «Як можна робити якісні реформи без щоденної співпраці?» - заявив він.

Сергій Рибалка повідомив, що до цих пір керівництво НБУ не відповіло по суті ні на один офіційний запит профільного комітету. «З одного боку заступник голови НБУ Олександр Писарук публічно заявляє про те, що процедура надання банкам рефінансування тепер буде абсолютно відкритою для суспільства. І в той же час, НБУ взагалі не відповів на запити фінансового комітету парламенту про обсяги та умови надання рефінансування в 2014 році», - повідомив Сергій Рибалка. За його словами, на запит про те кому і скільки було продано валюти на валютних аукціонах, Нацбанк на трьох сторінках пояснив, чому він не може надати цю інформацію. «Ми звичайно поважаємо банківську таємницю. Але якщо ми хочемо заспокоїти ринок, ми повинні довести, що все прозоро і справедливо.

Приховування інформації тільки викликає додаткові підозри і напругу не тільки в банківському середовищі, а й серед широкого кола українських бізнесменів. І експортерів, які недоотримують на продажу валюти, і, особливо тих виробників, хто змушений купувати валюту для закупівлі імпортної сировини. На ринку є впевненість, що на курсовій різниці заробляють обрані. Це руйнують надію на стабілізацію. У той же час прозорість викликає довіру, чого якраз і не вистачає вітчизняному фінансовому ринку », - сказав Сергій Рибалка. За його словами, в результаті в учасників ринку все більше недовіри до керівника НБУ.