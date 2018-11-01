Податок на міжнародні посилки вартістю вище 22 євро: експерт розповів про наслідки

Експерт зазначив, що ініціатива про введення оподаткування на міжнародні посилки, якщо їх вартість перевищує 22 євро, зіграє на руку «сірим перевізникам», які будуть декларувати неправдиві дані про вартість і пропонувати подібні сервіси для громадян.

Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба готують ініціативу щодо введення неоподатковуваної «стелі» для поштової посилки на рівні 22 євро замість норми про безмитне отримання трьох міжнародних відправлень в місяць.

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Про це УНІАН повідомив експерт з правових питань дослідницького центру Case Ukraine Андрій Саварець.

«Я так розумію, що цю ініціативу «про четверту посилку» будуть потроху «зливати». Це видно вже з відповіді Державної фіскальної служби на запит Асоціації професійних митних посередників, де вона визнала, що немає механізму, програмно-інформаційного комплексу немає, як впроваджувати в життя дану норму (про оподаткування починаючи з четвертої міжнародної посилки – УНІАН) ми не знаємо», - сказав експерт.

За його словами, таким чином за два місяці до того, як норма повинна запрацювати, «вже видно, що закони України не виконуються навіть державними органами. Державний апарат, який генерує закони, сам їх не виконує».

Експерт також зазначив, що ініціатива про введення оподаткування на міжнародні посилки, які ввозяться до України, якщо їх вартість перевищує 22 євро, зіграє на руку «сірим перевізникам», які «будуть декларувати неправдиві дані про вартість і пропонувати подібні сервіси для громадян, щоб у тих не було «клопоту в спілкуванні з митниками».

Саварець вважає, що саме обмеження не позначиться на громадянах, які роблять замовлення з популярних інтернет-майданчиків, таких як AliExpress і Amazon, адже українці часто купують дрібні товари з досить низькою вартістю.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України спільно з Державною службою фіскальної ініціюють введення оподаткування на міжнародні посилки, які ввозяться до України, якщо їх вартість перевищує 22 євро. Ця ініціатива вже була кілька років тому відкинута Мінфіном через "шквал критики", незважаючи на те, що лобісти апелювали до європейських норм.

У грудні 2017 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році», згідно з яким одна людина зможе отримати лише три міжнародні посилки в місяць. При цьому сумарна вартість товарів у кожній з них не повинна перевищувати 150 євро. А починаючи з четвертої такі відправлення будуть обкладатися ПДВ, митом та акцизним збором. Це обмеження має запрацювати з 1 січня 2019 року. При цьому експерти припускають, що "скандальний закон" не запрацює напередодні "передвиборчих перегонів". Крім того, ні уряд, ні митниця, ні оператори досі не розробили механізм його реалізації.