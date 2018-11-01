Фірташ отримав частку в WOG за списання боргів в "Надра банку" - ЗМІ

На початку 2013 року олігарх отримав 6,55% акцій кіпрської OWG Oil West Limited в обмін на списання боргів близьких до "Континіуму" компаній в "Надра банку".

Олігарх Дмитро Фірташ в 2013 році отримав 6,55% акцій компанії OWG Oil West Limited, яка була серед засновників основних активів групи "Континіум".

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Про це повідомляє "Економічна правда".

За даними видання, на початку 2013 року олігарх отримав 6,55% акцій кіпрської OWG Oil West Limited в обмін на списання боргів близьких до "Континіуму" компаній в "Надра банку".

У розпорядженні видання опинився проект договору купівлі-продажу 6,55% акцій зазначеної компанії, підготовлений юристами Group DF.

OWG Oil West Limited на той час була серед засновників основних активів групи "Континіум". Офіційно операція була завершена у 2013 році.

До покупки в 2010 році Фірташем "Надра банку" його акціонерами були Сергій Лагур та Ігор Єремєєв, володіли понад 30% акцій установи. З групою "Континіум" пов'язаний скандал з виведення з банку понад 7 мільярдів гривень напередодні зміни власника фінансової установи.

У 2015 році видання Liga.net повідомляло, що Фірташ веде переговори про придбання контрольної частки в групі WOG.

Тоді поспішили спростувати цю інформацію і в Group DF, і WOG. Втім, вже в березні 2016 факт переговорів підтвердив Петро Димінський, який володів 25% акцій WOG, але згодом повідомив про свій вихід з нафтового бізнесу групи "Континіум".

"Думаю, якби Фірташ став акціонером, у нього було б питання про щонайменше 20%, а він міг би претендувати, може, й на 50%", - заявив Димінський.

Також стало відомо, що WOG побудувала частину своїх заправок за гроші Фірташа.