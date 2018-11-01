Нацбанк не бачить загроз для фінансової системи України від введених Росією санкцій

З українських банків у списку тільки «Кредит Дніпро».

Національний банк не бачить загроз для фінансової системи України від введених Росією санкцій проти 322 громадян і 68 компаній з нашої країни.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі регулятора з посиланням на першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову.

«Нам потрібно провести більш детальний аналіз, але враховуючи, що більшість санкцій стосується фізосіб, сподіваємося, що вони після агресії Росії не зберігають свої активи в цій країні», - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що з українських банків у списку тільки «Кредит Дніпро».

«Ми також розраховуємо, що у них немає операцій з російськими контрагентами», - додала заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Росія ввела стосовно 322 громадян і 68 компаній з України санкції у формі блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ і заборони на перерахування коштів за межі Росії.