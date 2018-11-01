Глава "Укрпошти" запевнив, що пенсіонери зможуть отримувати пенсії "як завжди"

Він також висловив сподівання, що антикризовий план, який передбачає закриття 7 тисяч відділень і звільнення 25-30 тисяч працівників "Укрпошти", не доведеться втілювати в життя.

Генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський запевнив, що заяви про необхідність затвердити економічно обґрунтований тариф на доставку пенсій почуті президентом України, тому українці будуть отримувати пенсії "як завжди".

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Про це Смілянський заявив під час прес-конференції.

За його словами, після зустрічей з керівництвом держави стало зрозуміло, що економічно обґрунтований тариф буде врахований у другому читанні законопроекту про держбюджет на 2019 рік.

"У нас є комунікація з президентом. І мені здається, нас почули, і всі пенсіонери зможуть отримувати свої пенсії, як це було раніше. Я сподіваюся на те, що все буде вирішено в позитивному ключі... Працівники "Укрпошти" не можуть оплачувати цей тариф", - сказав Смілянський.

Він також висловив сподівання, що антикризовий план, який передбачає закриття 7 тисяч відділень і звільнення 25-30 тисяч працівників "Укрпошти", не доведеться втілювати в життя.

Смілянський зазначив, що в разі вирішення питання з тарифами, "Укрпошта" мала б у січні-вересні цього року позитивний фінансовий результат у розмірі 490 мільйонів гривень.

"На жаль, маємо мінус понад 500 мільйонів гривень збитку (за підсумками 9 місяців)", - сказав Смілянський.

"Я бажаю удачі новому керівнику Пенсійного фонду. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться відпрацювати всі пропозиції дуже швидко. Моє відчуття після увагу керівництва країни до цього питання, рішення рухається. Всі зацікавлені в тому, щоб люди отримували пенсії. Всі розуміють, що, крім "Укрпошти", дешевше їх ніхто не доставить. Вже була спроба передачі функції доставки пенсій приватним компаніям, закінчилося все дуже погано, 30% не доїхало. Тому у всіх є інтерес, щоб це спрацювало. Іноді просто потрібно загострити ситуацію, щоб вона зважилася", - сказав Смілянський.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" за підсумками дев'яти місяців збільшила чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 23,7% - до 514,1 мільйона гривень.

У 2017 році "Укрпошта" отримала 203 мільйони гривень чистого збитку проти 158 мільйонів гривень чистого прибутку роком раніше.

При цьому "Укрпошта" оцінила збитки від послуги доставки пенсій в 1 мільярд гривень на рік.

Влітку президент України Петро Порошенко заявив, що виступає категорично проти скорочення "Укрпоштою" відділень у сільській місцевості, а також наміри припинити надання послуги з виплати пенсій через відділення оператора.

26 жовтня генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський в інтерв'ю газеті "Урядовий кур'єр" заявив, що "Укрпошта" з 1 січня 2019 року не здійснюватиме доставку пенсій населенню, якщо тариф на доставку не буде змінено.

При цьому він підкреслив, що якщо тариф буде узгоджено, то "Укрпошта "буде доставляти пенсії як завжди".

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, у тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.