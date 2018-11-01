Гройсман анонсував масове підвищення пенсій в Україні

Прем'єр закликав Пенсійний фонд підготуватися до першого в історії України масового перерахунку та підвищення пенсій з 1 березня 2019 року.

Фонд має бути підготовлений, щоб з 1 січня 2019 року в черговий раз підвищити пенсії військовим пенсіонерам, а також підготуватися до того, щоб 1 березня 2019 року провести в перший раз в історії України масовий перерахунок та підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів.

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Як повідомляє прес-служба уряду, про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав під час зустрічі з новим головою фонду.

"Я розраховую на те, що новий керівник наведе порядок в пенсійній системі України і зробить роботу Пенсійного фонду публічною, відкритою, зрозумілою. Це важливо для українських громадян і для пенсійної системи країни", - сказав Гройсман.

Також прем'єр назвав головні виклики для нового керівника Пенсійного фонду, які доведеться ухвалити вже найближчим часом.

"Фонд має бути підготовлений, щоб з 1 січня 2019 року в черговий раз підвищити пенсії військовим пенсіонерам, а також підготуватися до того, щоб 1 березня 2019 року провести в перший раз в історії України масовий перерахунок та підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Це величезна робота. У вас фактично є чотири місяці, щоб підготувати фонд, щоб кожен український пенсіонер отримав своє підвищення", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів звільнив від обов'язків голови Пенсійного фонду України Олексія Зарудного і призначив замість нього екс-держсекретаря Міністерства фінансів Євгена Капінуса.