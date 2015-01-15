Рада 18 лютого проведе слухання про шляхи стабілізації банківської системи

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про шляхи стабілізації банківської системи України» (реєстраційний номер 1644).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 338 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом передбачено провести 18 лютого 2015 року о 15 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: «Про шляхи стабілізації банківської системи України».

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