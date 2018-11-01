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Товарообіг між Україною та Німеччиною може сягнути 10 мільярдів євро – прем'єр

16:31, 01 листопада 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Наша двостороння торгівля систематично зростає. Я думаю, що в найближчі роки ми можемо вийти на рівень близько 10 мільярдів євро", - сказав він.

Також під час зустрічі була озвучена інформація про те, що в листопаді Гройсман відвідає Німеччину, де візьме участь у бізнес-форумі.

Як повідомляв УНІАН, товарообіг України і Німеччини в січні-серпні 2018 року становив 5,35 мільярда доларів.

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Теги: #товарообіг з Німеччиною