Товарообіг між Україною та Німеччиною може сягнути 10 мільярдів євро – прем'єр

За словами Гройсмана, двостороння торгівля двох країн систематично зростає.

Обсяг торгівлі між Україною та Німеччиною в найближчі роки може досягти 10 мільярдів євро на рік.

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Про це під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Наша двостороння торгівля систематично зростає. Я думаю, що в найближчі роки ми можемо вийти на рівень близько 10 мільярдів євро", - сказав він.

Також під час зустрічі була озвучена інформація про те, що в листопаді Гройсман відвідає Німеччину, де візьме участь у бізнес-форумі.

Як повідомляв УНІАН, товарообіг України і Німеччини в січні-серпні 2018 року становив 5,35 мільярда доларів.