Меркель наголосила на важливості співпраці України з МВФ, незважаючи на високі вимоги фонду

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що співпраця з Міжнародним валютним фондом є необхідною для економічної стабільності в Україні.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила на важливості співпраці України з Міжнародним валютним фондом, незважаючи на його високі вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм сьогодні в Києві.

"Якщо ми подивимося на проект закону про бюджет, то він зараз в центрі уваги. Я хотіла б вас попросити у зв'язку з цим, якщо це навіть буде важко, щоб ці кредити МВФ можна було отримувати, і ці кредити МВФ надзвичайно важливі для загальноекономічної стабільності України, хоча вимоги, які вставляться до України з боку МВФ, досить високі. Про це вже велася дискусія в багатьох місцях", - сказала вона.

"Ми добре бачимо усе, що було зроблено", - зазначила також Меркель.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд узгодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

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Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити від міжнародних партнерів до 8 млрд дол.

Нацбанк України прогнозує отримання до кінця року першого траншу за новою програмою МВФ до кінця року обсягом 1,5-1,9 млрд дол.

Кабмін з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5% - до 8550 грн за 1 тис. кубометрів.