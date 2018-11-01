Німеччина готова збільшити фінансову допомогу Україні - канцлер

За словами Ангели Меркель, з 2014 року Німеччина виділила Україні 490 мільйонів євро, в тому числі на підтримку внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та на розвиток соціальної інфраструктури на сході України.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель наголошує, що ФРН готова збільшити обсяги фінансової допомоги Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це німецький канцлер сказала в Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

"У питанні гуманітарної допомоги ми найбільший донор", - заявила Меркель підкреслила, що з допомогою Німеччини Україні вдалося пом'якшити наслідки жахливого конфлікту".

Зокрема, мова йде про надання з 2014 року допомоги для гуманітарного розмінування територій на сході України.

Також вона зазначила, що з 2014 року Бундесвер забезпечив лікування понад 110 поранених українських військових і така підтримка продовжиться.

"І ми можемо сказати, що ми значно будемо збільшувати обсяги коштів. Ми будемо створювати центр передового досвіду вартістю 2 мільйони євро. Дуже важливо, щоб науковці мали шанс залишатися в Україні і не їхати за кордон", - заявила Меркель.

Також вона зазначила, що між країнами існує тісне співробітництво у різних сферах.

За словами канцлера, з 2014 року Німеччина виділила 490 мільйонів євро, в тому числі на підтримку внутрішньо переміщених осіб з Донбасу, на розвиток соціальної інфраструктури на сході України.

"Я дуже рада, що сьогодні можу говорити про нашу готовність виділити додаткові кошти в розмірі майже 85 мільйонів євро на поліпшення перспектив працевлаштування молодих українців шляхом професійної освіти", - заявила Меркель.