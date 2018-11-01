У п'ятницю в Україні подорожчають долар і євро

Офіційний курс НБУ на 2 листопада: 100 USD – 2815,7863 гривні; 100 EUR – 3208,0253 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2815,7863 (1 листопада – 2811,8832)

100 EUR – 3208,0253 (1 листопада – 3182,4894)

Читайте такожНацбанк підрахував, на скільки гривня зміцнилася до долара

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,10/28,13 гривні/долар.

Поточні котирування на 4 копійки вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,02/32,04 гривні/євро, стосовно до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 28,1778 гривні/долар.