У п'ятницю в Україні подорожчають долар і євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2815,7863 (1 листопада – 2811,8832)
100 EUR – 3208,0253 (1 листопада – 3182,4894)
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,10/28,13 гривні/долар.
Поточні котирування на 4 копійки вище рівня закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 32,02/32,04 гривні/євро, стосовно до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 28,1778 гривні/долар.