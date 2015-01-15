Донбас через війну недоплатив до бюджету понад 13 млрд гривень податків

Суб'єкти підприємництва, які зареєстровані в Донецькій і Луганській областях, недоплатили до бюджету у 2014 році 13,2 млрд грн податкових платежів через бойові дії в регіоні і масове закриття підприємств, у тому числі через їх фізичне знищення, повідомили УНІАН у прес-службі Державної фіскальної служби.

«Протягом 2014 року обсяг надходжень до зведеного бюджету по Донецькій і Луганській областях порівняно з 2013 роком зменшився на 13,2 млрд грн і становив 71,3% від запланованого обсягу, - повідомили в ДФС. Зокрема, у Донецькій області обсяг надходжень зменшився на 10 млрд грн, Луганській - на 3,2 млрд грн».

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Раніше в ДФС повідомляли, що втрати державного бюджету тільки за митними платежами через війну на сході перевищили 3 млрд грн.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Донецька і Луганська області забезпечували до 20% економічного і виробничого потенціалу країни, тому війна в цьому регіоні позбавила Україну 20% доходів, 20% валютної виручки.

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Україна веде антитерористичну операцію в окремих районах Луганської та Донецької областей з квітня поточного року.