Фонд гарантування почав ліквідацію чергового неплатоспроможного банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 січня почав ліквідацію «Прайм-Банку», повідомила прес-служба Фонду.

Згідно з повідомленням, процедура ліквідації банків відбуватиметься до 13 січня 2016 року включно. Уповноваженою особою на ліквідацію банку призначено Владислава Кадирова.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в «Прайм-Банку» до 3 січня 2015 року.

Читайте такожНБУ може ліквідувати неплатоспроможний "Актабанк"Довідка УНІАН. «Прайм-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті банку, він належить групі компаній і фізичних осіб, ніхто з яких не володіє істотною часткою акцій понад 10%.

ЗМІ асоціюють банк з дружиною колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Волкова.