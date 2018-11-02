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Трамп може укласти торговельну угоду з Китаєм - ЗМІ

09:28, 02 листопада 2018
Фінанси
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Дональд Трамп / REUTERS

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, знайомі з ситуацією.

За даними ЗМІ, Трамп зацікавлений в укладенні з головою КНР Сі Цзіньпіном торгової угоди на саміті G20, який відбудеться в Аргентині.

Видання зазначає, що Трамп уже попросив ключових співробітників Білого дому почати опрацювання можливих умов угоди.

За інформацією агентства, за рік США ввели торговельні мита на китайський імпорт на більш ніж 200 мільярдів доларів.

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Теги: #Відносини США і Китаю#торговельна війна#Трамп мита