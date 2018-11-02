Трамп може укласти торговельну угоду з Китаєм - ЗМІ

Трамп зацікавлений в укладенні з керівником Китаю торгової угоди на саміті G20, який відбудеться в Аргентині.

Американський президент Дональд Трамп може завершити спір з Китаєм та укласти торговельну угоду.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, знайомі з ситуацією.

За даними ЗМІ, Трамп зацікавлений в укладенні з головою КНР Сі Цзіньпіном торгової угоди на саміті G20, який відбудеться в Аргентині.

Видання зазначає, що Трамп уже попросив ключових співробітників Білого дому почати опрацювання можливих умов угоди.

За інформацією агентства, за рік США ввели торговельні мита на китайський імпорт на більш ніж 200 мільярдів доларів.