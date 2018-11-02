Нацбанк погіршив прогноз міжнародних резервів України

Протягом 2019-2020 років міжнародні резерви залишаться приблизно на тому ж рівні.

Національний банк погіршив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 19,2 мільярда доларів з 20,7 мільярда доларів, прогнозованих раніше.

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"У IV кварталі 2018 року профіцит зведеного платіжного балансу разом з отриманням фінансування від МВФ дозволить акумулювати міжнародні резерви до 19,2 мільярда доларів, або 3,2 місяця імпорту майбутнього періоду", - йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень, опублікованому на сайті регулятора.

Зазначається, що протягом 2019-2020 років міжнародні резерви залишаться приблизно на тому ж рівні.

Згідно зі звітом, також Нацбанк погіршив прогноз щодо профіциту платіжного балансу України на кінець поточного року до 0,8 мільярда доларів з 2 мільярдів доларів, прогнозованих раніше.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 жовтня 2018 року склали 16,638 мільярда доларів, що на 11,5% нижче показника на початок року.

Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 мільярда доларів, яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити до 8 мільярдів доларів фінансування від міжнародних партнерів.