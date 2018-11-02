НБУ очікує зниження інфляції до 5% вже у 2020 році

Регулятор нагадав, що підвищив прогноз інфляції на кінець 2018 року до 10,1% з 8,9%.

Національний банк очікує зниження інфляції до кінця наступного року до 6,3% та її входження в межі цільового діапазону на рівні 5% плюс/мінус 1 п. п. в першому кварталі 2020 року.

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Як йдеться в інфляційному звіті за жовтень, опублікованому на сайті НБУ, головним чинником уповільнення інфляції будуть жорсткі монетарні умови в результаті ряду попередніх підвищень облікової ставки.

Регулятор нагадав, що підвищив прогноз інфляції на кінець 2018 року до 10,1% з 8,9%, прогнозованих раніше, через стрімке зростання світових цін на енергоресурси і пшеницю, а також більш суттєве, ніж очікувалося, зростання заробітних плат в Україні.

Наголошується, що всі ці фактори будуть відображатися на споживчій інфляції наступного року, і в результаті інфляція буде залишатися на рівні вище цільового діапазону довше, ніж очікувалося раніше.

Як повідомляв УНІАН, у вересні споживча інфляція склала 8,9% в річному вимірі, перевищивши як верхньої межі цільового діапазону (6,5% ± 2 п. п. на кінець третього кварталу), так і липневий прогноз регулятора (8,3 %).

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 18% річних після підвищення ставки двічі поспіль - у липні до 17,5% і у вересні до 18% річних.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.