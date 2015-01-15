Парламент спростив доступ клієнтів до інформації про фінустанови
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (щодо розкриття інформації), (№1545), внесений Кабміном.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 депутати за 226 необхідних.
Змінами передбачено, що фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, мають також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі у її загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах веб-сторінках) певну інформацію.
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Повинні бути: інформація про повне найменування, ідентифікаційний код і місце розташування фінансової установи; перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою; відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою); відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи; відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи; відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі; річна фінансова та консолідована фінансова звітність; відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, введення процедури санації фінансової установи; рішення про ліквідацію фінансової установи; інша інформація про фінансові установи, яка підлягає оприлюдненню відповідно до закону.
Причому фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах веб-сторінках) не менше, ніж за останні три роки.
Законопроектом пропонується розширити повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Зокрема передбачено, що ця комісія здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр фінансових установ, а у визначених нею випадках - реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, забезпечує ведення загальнодоступної інформаційної бази даних про фінансові установи і визначає перелік та вимоги до документів, які подаються для внесення інформації у зазначені реєстри та бази даних.
Раніше УНІАН повідомляв, що небанківські фінустанови можуть зобов'язати розкривати інформацію про себе.