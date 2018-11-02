Олександр Шевченко: Нацбанк «грається» курсом долара, щоб провладні олігархи заробляли ще більше

Шевченко також підкреслив, що українці не довіряють чинній владі, зокрема через відсутність соціальної справедливості в країні.

Національний банк України маніпулює курсом долара так, аби наближені до влади експортери могли заробити більше грошей. Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив учасник президентських праймеріз УКРОПу, народний депутат Олександр Шевченко.

«Замість регулювання НБУ збільшує курс, щоб провладні експортери отримали якомога більше грошей. Коли приходять гроші провладних експортерів, металургійників чи фірми ROSHEN, курс долара стрімко зростає», – зазначив Олександр Шевченко.

За його словами, Нацбанк має пояснити, чи збігаються надходження провладних експортерів у часі з періодами росту курсу валют.

Олександр Шевченко також підкреслив, що українці не довіряють чинній владі, зокрема через відсутність соціальної справедливості в країні.

«Соціальна справедливість – це коли, приміром, як у Польщі, людина з найменшою пенсією сплачує за комунальні послуги не більше 30% своїх прибутків», – наголосив нардеп.

Натомість влада прикриває грабіжницьке підняття тарифів вимогами МВФ, хоча насправді єдина вимога кредиторів – збалансований бюджет країни.

«МВФ до лампочки наш газ і тарифи, він вимагає від України ухвалити збалансований бюджет. Сьогодні МВФ фактично виконує роботу за нашу владу», – зауважив Олександр Шевченко.