Зростання економіки сповільнилося до 3,1% - НБУ

У Нацбанку відзначили, що водночас триває подальше нарощування грошових переказів трудових мігрантів.

Зростання ВВП України в третьому кварталі 2018 року сповільнилося до 3,1% в річному вираженні з 3,8% кварталом раніше на тлі погіршення динаміки більшості базових галузей економіки.

Читайте такожНБУ очікує зниження інфляції до 5% вже у 2020 році

Такі оцінки містяться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень, опублікованому на сайті.

Як наголошується в звіті, на показниках сільського господарства негативно позначилася низька врожайність ранніх зернових.

Зростання в промисловості стримували погіршення кон'юнктури на зовнішніх ринках, ремонтні роботи на кількох металургійних підприємствах і ускладнення вантажних перевезень.

Ці ж фактори гальмували збільшення експорту.

У той же час тривало подальше нарощування грошових переказів трудових мігрантів, що разом із зростанням заробітної плати та соціальних виплат стимулювало споживчий попит та імпорт.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2018 року в річному вираженні – до другого кварталу 2017 року – до 3,8% з 3,6% згідно з оперативними даними, оприлюдненими в серпні.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% за інфляції 10,1%, уряд - на 3,2% за інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України в поточному році на 3,5% за інфляції 9%, Світовий банк - 3,5% за інфляції 10%.