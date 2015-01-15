НБУ вчора надав банкам більше мільярда гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 5 банкам на 406,1 млн грн під 17,5% річних на один день, 7 банкам на 691,3 млн грн під 19,5% річних на 13 днів.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 8,073 млрд грн 21 банку на один день під 7,5% річних, на 612 млн грн 6 банкам на 7 днів під 11% річних, на 945 млн грн 7 банкам на 14 днів під 11,5% річних, на 200 млн грн 2 банкам на 30 днів під 12% річних, на 50 млн грн 1 банку на 44 дні під 13% річних, на 100 млн грн 1 банку на 44 дні під 13% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 5,537 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 14,2%, у т. ч. за кредитами овернайт - 13% річних.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нацбанк 8 січня надав банкам рефінансування на 1,229 млрд грн.

Також повідомлялося, що Нацбанк 13 січня надав банкам рефінансування на 411 млн грн, продав депозитні сертифікати на 11,875 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 8,570 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 15,4%, у т. ч. за кредитами овернайт - 14,7% річних.