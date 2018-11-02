Великобританія випустить нову банкноту в 50 фунтів

Нова банкнота буде присвячена вкладу Великобританії в науку.

Банк Англії планує випустити нову банкноту номіналом 50 фунтів, на якій буде зображений вчений. Про це повідомляється на сайті банку.

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За словами голови регулятора Марка Карні, нова банкнота буде присвячена вкладу Великобританії в науку. Протягом шести тижнів громадяни зможуть запропонувати для зображення на банкноті людину, яка внесла вклад у науку і вплинула на британське суспільство. Це може бути вчений з будь-якої галузі, передає РБК.

Пропозиції можна вносити до 14 грудня. Дизайн банкноти буде представлений в 2019 році.

У квітні Міжнародне банкнотної співтовариство (International Bank Note Society, IBNS) визнало найкращою купюрою, випущеною в 2017 році, 10 швейцарських франків. Її головними конкурентами були банкнота в 10 шотландських фунтів, надрукована на Фіджі банкнота номіналом 7 доларів, а також нові банкноти в 100 норвезьких крон, 10 канадських доларів і 40 франків Джібуті.