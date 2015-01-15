Світовий банк радить Росії "грецьку модель" виходу з кризи

Світовий банк рекомендує Росії вихід з кризи за грецьким сценарієм.

"Кризові часи - завжди гарні для проведення структурних реформ. Вони змушують уряди серйозно замислитися над питаннями зміцнення та реструктуризації економіки. Минулий досвід глобальної фінансової кризи багато країн використовували як нагоду для структурних реформ. Наприклад, країни Європи, які пройшли складний шлях, у тому числі Греція, яка вирішила питання зниження зарплат у державному секторі на тлі соціальних протестів. Це було складним політичним рішенням, але в кризовий час людям легше прийняти жорсткі рішення", - сказала в інтерв'ю ТАСС головний економіст Світового банку по Росії Біргіт Ханзль.

Читайте такожРосійський рубль продовжує падати слідом за нафтою

На її думку, зараз ключове завдання уряду Росії - гарантувати макроекономічну стабільність, у тому числі стабільність фінансового сектора.

"У даний час - це головне завдання уряду. Необхідно повернути і підприємствам, і домогосподарствам впевненість у тому, що вони можуть продовжувати інвестувати, можуть продовжувати купувати у нормальному режимі, незважаючи на той рівень невизначеності, який існує в економіці зараз і, ймовірно, збережеться в 2015 році. Це вимагатиме зробити важкий стратегічний вибір, що виходить за рамки макроекономічних рішень. Комфортні умови для ведення бізнесу передбачають не тільки стабілізацію валютного курсу, але й відкритість ринку праці, і доступ до інфраструктури - те, що називається комплексом структурних реформ", - зауважила Біргіт Ханзль, не виключивши необхідність бюджетних обмежень у разі середньострокового зниження цін на нафту.

Читайте такожУ Росії визнали, що при ціні нафти у $40 ВВП країни впаде на 5%

"Якщо в середньостроковій перспективі ціни на нафту вийдуть на новий рівноважний рівень, який буде істотно нижчим за той, що був раніше, потрібно буде привести видаткову частину бюджету у відповідність. Зниження доходів протягом певного часу вимагає зміни стратегії витрат. В іншому випадку, необхідно збільшувати держборг і, відповідно, дефіцит бюджету", - уточнила вона, помітивши, що використання золотовалютних резервів також "укладається в рамки нормальної антикризової політики".

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк в чотири рази погіршив прогноз динаміки ВВП Росії на 2015 рік за стабільно низьких цін на нафту: тепер очікується спад на 2,9% замість 0,7%.