"Дочки" російських держбанків отримали найбільші збитки

На «Сбербанк» і «ВТБ Банк» довелося 8,8 млрд грн збитку.

Найбільший збиток за січень-вересень 2018 року серед працюючих в Україні банків отримали дочірні структури російських державних банків - «Сбербанк» і «ВТБ Банк», на які довелося 8,783 млрд грн збитку.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі «Сбербанку» отримав 6,995 млрд грн збитку, «ВТБ Банк» - 1,788 млрд грн збитку.

Згідно з наведеними даними, більшість, або 65 з 81 працюючого в Україні банку, за 9 місяців отримали прибуток.

Найбільші показники прибутку у «ПриватБанку» (5,093 млрд грн) і «Райффайзен Банку Аваль» (4,071 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-вересень 2018 року отримали 10,9 млрд грн прибутку, що в 8 разів вище показника за аналогічний період попереднього року на рівні 1,4 млрд грн.