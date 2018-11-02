Гривня йде на вихідні з курсом 28,12 за долар

Поточні котирування на 1 копійку вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

У п'ятницю, 2 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,10/28,12 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 1 копійку вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,08/32,10 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1389 грн/дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2813.2823 (2 листопада – 2815.7863)

100 EUR – 3211.9244 (2 листопада – 3208.0253)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,10/28,13 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,02/32,04 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.