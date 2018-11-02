В Україні створили Офіс розвитку малого та середнього підприємництва

Офіс згодом має стати державним органом, що надає підтримку підприємцям.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України створило Офіс розвитку малого і середнього підприємництва, який працюватиме як консультативно-дорадчий орган при міністерстві, а згодом має стати державним органом, що надає підтримку підприємцям.

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Як повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, відповідний наказ про створення офісу підписав перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

«Створення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва – один із елементів програми підтримки малого підприємця. Офіс відіграватиме ключову роль у підвищенні внутрішньої та міжнародної конкурентоспроможності українських представників малого та середнього підприємництва та фізичних осіб-підприємців», - цитує Кубіва прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, координувати роботу офісу буде перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, а фінансову підтримку здійснює Європейський Союз в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business.

Завданням Офісу розвитку малого та середнього підприємництва є розробка програм підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема, полегшення доступу до фінансування і розвиток інфраструктури підтримки в регіонах.

Серед пілотних проектів, які офіс планує реалізувати в 2018-2019 роках, значаться запуск мережі центрів підтримки підприємництва на регіональному та місцевому рівнях на базі наявних інститутів органів місцевого самоврядування, впровадження механізму часткового гарантування кредитів, створення Державного інформаційного порталу для малого і середнього бізнесу та програми навчальної та фінансової підтримки стартапів в рамках підготовки Національної програми розвитку підприємництва.

Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на п'ять позицій і зайняла 71 місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2019.