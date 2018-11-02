НБУ застосував санкції до чотирьох банків

В тому числі банк «Центр» оштрафували на 1,2 млн грн за проведення ризикової діяльності.

Національний банк України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в жовтні 2018 застосував заходи впливу до чотирьох банків.

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Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі штраф до банку «Центр» у розмірі 1,2 млн грн за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Крім того, банк отримав письмове попередження щодо ідентифікації клієнтів.

Три банки - «Юнекс Банк», «Ідея Банк» і «Альтбанк» отримали письмові попередження.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу у січні-вересні застосував штрафні санкції до 11 банків.