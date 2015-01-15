Порошенко підписав закон про податковий компроміс

16:35, 15 січня 2015
Фінанси
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Президент Порошенко підписав ухвалений парламентом наприкінці грудня 2014 року закон про особливості уточнення податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток, а також застосування механізму податкового компромісу.

REUTERS

Податковий компроміс дозволяє підприємцям самим визначати обсяг заборгованості з ПДВ та податку на прибуток перед бюджетом і виплачувати державі 5% від визначених обсягів.

Як повідомляє веб-портал парламенту, закон повернуто до Верховної Ради за підписом глави держави.

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Згідно з прийнятими нормами, мова йде про уточнення податкових зобов'язань станом на 1 квітня 2014 року. Платники податків, які хочуть застосувати процедуру податкового компромісу, самі визначають суму донарахувань до бюджету, декларують її і виплачують лише 5% від задекларованого. Причому 95% невиплачених податків вважаються «списаними». Строк, за який платники податків можуть прийняти рішення про використання податкового компромісу, становить 90 днів від моменту набуття чинності прийнятим законом. Сама процедура компромісу - з урахуванням декларування і сплати податків - 70 днів. Процедуру податкового компромісу можна застосовувати навіть в умовах проведення податкової перевірки.

Як повідомляв УНІАН, процедуру податкового компромісу, як старту нових відносин між державою і бізнесом, вимушеним в силу багатьох обставин працювати в тому числі поза рамками правового поля, запропонував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у квітні 2014 року. Однак прийняти законодавче рішення тоді не вдалося. Водночас голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус зазначав, що через затримку бюджет втратив значні кошти. Лише у грудні 2014 року збір коштів, у випадку ухвалення закону, за даними ДФС, міг скласти до 1 млрд грн. За словами Білоуса, станом на кінець 2014 року перелік компаній, готових використовувати процедуру податкового компромісу, налічував 188 позицій на загальну суму близько 19 млрд грн.

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