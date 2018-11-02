Німецькі та британські банки показали поганий результат стрес-тесту EBA

Разом із тим, банки виявилися більш підготовленими до фінансових потрясінь, ніж у період кризи 2008 року.

Німецькі та британські банки під час стрес-тесту європейської банківської системи показали поганий результат.

Про це повідомили в п'ятницю, 2 листопада, у Європейському відомстві банківського нагляду (EBA), передає dw.com.

Загалом було перевірено 48 фінансових інститутів з країн ЄС, а також Норвегії.

"З восьми банків Німеччини, в числі яких були, наприклад, Commerzbank і DZ Bank, найгірший рейтинг виявився у Deutsche Bank. У Великій Британії найгіршими стали Lloyds Banking Group, Bank of Scotland, а також Barclays Bank", - пише DW.

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Стрес-тест повинен був продемонструвати, наскільки може знизитися коефіцієнт достатності базового капіталу при новій кризі у фінансовій сфері й на ринку нерухомості. У той же час, як наголошується в доповіді EBA, банки виявилися більш підготовленими до фінансових потрясінь, ніж у період кризи 2008 року.

Керівництво Deutsche Bank заявило, що його ризик-профіль "абсолютно надійний", хоча поки банк "ще недостатньо прибутковий". Фінансова інституція працює над вирішенням цього питання, повідомив фінансовий директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке.

За словами Мольтке, у цьому році критерії стрес-тесту були жорсткішими, ніж два роки тому, однак банк продемонстрував більш високу межу міцності в сфері ринкових, кредитних та операційних ризиків. У 2016 році Deutsche Bank увійшов у десятку найбільш слабких фінансових інститутів Європи за версією EBA, а у вересні цього року провалив стрес-тест Федрезерву США.