В уряді спрогнозували терміни ухвалення держбюджету-2019

Кабмін отримав попереднє схвалення проекту держбюджету Верховною Радою.

Закон про державний бюджет на 2019 рік є високі шанси ухвалити вже 22 листопада.

Про це Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко сказав він в ефірі радіо НВ, повідомляє прес-служба Кабміну.

Урядовець наголосив, що Кабмін отримав попереднє схвалення проекту держбюджету Верховною Радою.

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"Ми отримали вже попереднє схвалення проекту Держбюджету Верховною Радою, отримали висновки й пропозиції від народних депутатів. Найближчим часом він буде внесений в Парламент до другого читання. 22 листопада ми маємо всі шанси на те, щоб Державний бюджет на наступний рік був ухвалений й ми нормально, планово вступили в новий рік без жодних проблем з фінансуванням", - сказав він

Міністр підкреслив, що Державний бюджет на 2019 рік - це, в першу чергу, осучаснення пенсій, підвищення пенсійних виплат на наступний рік, перерахунок пенсій військовослужбовців, це бюджет армії та питання субсидій.

"По суті, Державний бюджет, який запропонований сьогодні Урядом, зберігає всі позитивні програми які були, й по більшості програм суми фінансування збільшуються", - зазначив Саєнко.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Державного бюджету України на 2019 рік.