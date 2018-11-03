Команда експертів МВФ їде в Україну для обговорення проекту Держбюджету-2019

Кілька експертів МВФ відвідають Україну у період з 4 по 9 листопада.

Команда експертів Міжнародного валютного фонду з 4 по 9 листопада відвідає Україну для проведення консультацій стосовно проекту державного бюджету на 2019 рік, ухвалення якого є однією з умов надання фінансування за новою програмою фонду stand by.

Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана, оприлюдненій на сайті фонду.

«За зверненням влади команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік у контексті нещодавньої домовленості на рівні місії Фонду», - сказав Люнгман.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 грн за тис. кубометрів. За словами прем'єра, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» повинна вирівнятися (зрости) до рівня імпортного паритету, тобто ще на 40%.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 мільярда доларів, яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду. Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ і підвищенням тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити до 8 мільярдів доларів фінансування від міжнародних партнерів.