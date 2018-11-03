Порошенко задекларував ще більше мільйона гривень доходів

Загальна сума його доходу з відсотків, задекларована 2 листопада, склала 1 млн 353,5 тис. гривень.

Президент України Петро Порошенко 2 листопада задекларував свої процентні доходи від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

Про це стало відомо з документа, опублікованого в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Загальна сума його доходу з відсотків, задекларована 2 листопада, склала 1 млн 353,5 тис. гривень. Таким чином, за 2018 рік процентний дохід президента від вкладів в МІБ склав 12,4 млн гривень.

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Нагадаємо, що 26 жовтня президент задекларував 28 817 000 гривень доходів від Міністерства фінансів за відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також ще 6 000 000 гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал".

Згідно з даними декларацій, загальний дохід Порошенко за 2018 рік на сьогодні становить 126,7 млн гривень, що майже у 8 разів більше, ніж за весь 2017 рік, коли його доходи склали 16,3 млн гривень. А ще 2 жовтня доходи Порошенко в 2018-му всього в 5 разів перевищували показник 2017 року.