Ердоган прогнозує до кінця року підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною

За словами президента Туреччини, це допоможе досягти мети збільшити товарообіг двох країн до $10 млрд на рік.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що робота з підписання угоди про зону вільної торгівлі з Україною має завершитися до кінця року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Петром Порошенком за результатами 7-го засідання українсько-турецької стратегічної ради високого рівня.

«Сьогодні ми ухвалили рішення до кінця року завершити роботу з підписання угоди про зону вільної торгівлі. Ми віримо, що завдяки цій угоді ми зможемо досягти нашої мети – торговельний баланс у $10 млрд», - сказав Ердоган.

Слова Ердогана підтвердив і президент Порошенко, який зазначив, що сторони ставлять перед собою амбітні цілі щодо подальшої співпраці двох країн.

«Ми дали чіткі вказівки прискорити завершення переговорів з досягнення домовленостей і підготовки до підписання документів щодо зони вільної торгівлі між Туреччиною і Україною. Ми впевнені в тому, що ці цифри у 20% зростання товарообігу, 20% зростання рівня інвестицій і 20% зростання кількості туристів, які відвідують Туреччину, у тому числі з використанням ID-карток, це на сьогоднішній день важливе і велике досягнення. Але ми з паном президентом ставимо ще більш амбітні цілі», - додав президент України.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який відвідав Україну 9 жовтня 2017 року, заявив про намір вивести двосторонній товарообіг з Україною до $10 млрд на рік.

4 січня 2018 року посол України в Туреччині Андрій Сибіга назвав підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною пріоритетом на 2018 рік.