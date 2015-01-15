Гривня закрила міжбанк на позначці 16,35 за долар
18:25, 15 січня 2015Фінанси
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У четвер, 15 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,10/16,35 грн/дол. проти 16,02/16,26 грн/дол. на відкритті торгів.
Котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,73/19,02 грн/євро / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що попит на ринку активізувався на тлі скорочення пропозиції.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,73/19,02 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2480/0,2520 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,2828 грн/дол., до цього часу було укладено 185 угод, обсяг торгів склав 180,98 млн дол.
Вчора УНІАН повідомляв, що гривня на міжбанку зросла до 16,27 за долар.
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