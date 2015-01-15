Рада має намір прийняти нову редакцію закону про підтримку малого і середнього бізнесу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 народні депутати із 325 зареєстрованих у сесійній залі.

Представляючи законопроект, народний депутат від "Батьківщини" Олександра Кужель запропонувала до другого читання допрацьовувати його 2 місяці, консультуючись із виборцями.

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є реалізація ключових рекомендацій Європейського Союзу, визначених Індексом політики щодо МСП-2012 у країнах Східного партнерства, про: 1) створення сприятливого правового середовища для формування та реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва; 2) підвищення ефективності консультацій між державним і приватним секторами шляхом зміцнення представництва інтересів суб'єктів малого і середнього підприємництва.

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Відповідно, було запропоновано прийняти нову редакцію Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є, зокрема:

1) дерегуляція підприємницької діяльності, періодичне оцінювання і планомірне скорочення регуляторних витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва на виконання положень регуляторних актів;

2) спрощення процедур оформлення початку, здійснення та припинення підприємницької діяльності;

3) забезпечення і вдосконалення функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, встановленою Податковим кодексом України.

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Серед основних напрямів політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва на місцевому рівні:

1) дерегуляція підприємницької діяльності та зменшення регуляторних витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва на виконання положень регуляторних актів, виданих місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

2) організація навчально-освітньої підтримки громадян, які бажають розпочати власну справу, самозайнятих осіб, суб'єктів малого і середнього підприємництва;

3) інформаційне забезпечення розвитку підприємництва, спрощення процедур оформлення початку, здійснення та припинення підприємницької діяльності.

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Крім того, зокрема, з метою забезпечення ефективності реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва при Верховній Раді України пропонується утворити Національну раду з питань конкурентоспроможності і підприємництва при Кабінеті Міністрів України - Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, яка є головним консультативно-дорадчим і допоміжним органом, що забезпечує і координує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва.

Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва забезпечують консультативно-дорадчі, допоміжні органи у зазначеній сфері, громадські об'єднання, торгово-промислові палати, інші неурядові організації, які представляють інтереси суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Передбачається, зокрема, проведення консультацій із громадськістю у формі публічних громадських обговорень, вивчення громадської думки під час формування і реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, розробці та виконанні загальнодержавних, регіональних і місцевих програм у зазначеній сфері.

Дія цього документу поширюється на суб'єктів малого і середнього підприємництва незалежно від форми власності. Дія цього Закону не поширюється на страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та/або імпортерами підакцизних товарів.

Положення документа про державну підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва поширюються на суб'єктів господарської діяльності, які відповідають критеріям, встановленим частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко підписав закон про податковий компроміс.