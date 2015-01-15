Рада хоче внести «технічні зміни» до Бюджетного кодексу

За таке рішення проголосували 277 народних депутатів за необхідних 226.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту (№1766), прийняття документа дозволить не лише зняти спірні положення, які не дозволяють затвердити місцеві бюджети на 2015 рік, а також стимулювати громади до об'єднання і формування фінансово заможних об'єднань. «Крім того, це дозволить посилити фінансову основу місцевого самоврядування та забезпечити реалізацію програм відновлення населених пунктів», - сказано в пояснювальній записці.

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Коментуючи необхідність прийняття законопроекту, спікер парламенту Володимир Гройсман зазначив, що законопроект несе переважно технічні зміни, не змінюючи загальної ідеології бюджетної децентралізації, прийнятої парламентом у кінці 2014 року.

«Це технічні зміни», - зазначив Гройсман. Водночас він наголосив, що Бюджетний кодекс буде доопрацьовуватися з урахуванням побажань місцевих органів влади. У свою чергу, перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський також наголошував, що прийнятий закон передбачає узгодження низки положень Податкового та Бюджетного кодексів та не несе істотних змін у вже прийняті акти.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2015 рік, що дозволило місцевим органам влади формувати і приймати власні бюджети на 2015 рік.

За інформацією Мінфіну, станом на 12 січня в Україні були затверджені лише 356 місцевих бюджетів із більше ніж 11 тисяч, затвердити які необхідно у найкоротші терміни. Причому, як наполягають у Мінфіні, поряд із затвердженням бюджетів необхідно також розробити заходи щодо вдосконалення платіжної дисципліни регіонів, дотримання нормативів, включаючи нормативи споживання енергоносіїв, та забезпечення безперебійного фінансування бюджетних установ.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до місцевих органів влади із проханням якомога швидше затвердити місцеві бюджети з урахуванням нових податкових змін і можливості залучити до 40 млрд грн додаткових коштів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін до 15 лютого внесе в Раду зміни в Бюджетний і Податковий кодекси.