Дружина азербайджанського банкіра - перший іноземець, у якого Лондон вимагає розкрити джерело доходів

У дружини екс-голови держбанку Азербайджану вилучено коштовностей на сотні тисяч фунтів.

Заміра Хаджвєва, дружина азербайджанського банкіра Джахангіра Хаджієва, опинилася в центрі фінансового розслідування у Великобританії. Як повідомило Національне агентство боротьби із злочинністю Великобританії (NCA), у 55-річної Хаджієвої були вилучені і заарештовані ювелірні вироби на суму понад 400 тисяч фунтів.

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Хаджієва стала першим іноземним фігурантом справи у Великобританії, в рамках якої правоохоронні органи вимагають розкрити джерело походження грошей, повідомляє «Німецька хвиля».

Як пише The Daily Telegraph, Хаджієва привернула увагу "надзвичайно розкішним" способом життя. Зокрема, дружина банкіра в жовтні витратила понад 16 мільйонів фунтів стерлінгів у лондонському магазині Harrods. Крім того, співробітники NCA вилучили майже 50 найменувань коштовностей з аукціонного дому christie's. Серед вилученого були сапфір Boucheron і рубінове намисто вартістю близько 120 тисяч фунтів.

Сама Хаджієва заявила, що джерело її багатства є законним, і звернулася до суду.

Чоловік Хаджієвої - Джахангир Хаджієв - в 2016 році був заочно засуджений в Азербайджані до 15 років в'язниці за звинуваченням у шахрайстві та розтратах. Джахангір Хаджієв був головою державного банку Азербайджану.