Рубль зміцнився завдяки відскоку цін на нафту
20:17, 15 січня 2015Фінанси
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Рубль під часвалютної сесії четверга перейшов до зростання проти долара і євро на відскоку нафтових цін, в надії на зміну грошово-кредитної політики.
REUTERS
На 17.05 рубль зріс на 20 коп. до долара, до 64,57 руб. за долар, і зміцнюється на 57 коп. проти євро, до 75,7 руб. за євро. Бівалютний кошик знижується на 36 коп. і коштує 69,58 руб, передає ТАСС.
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