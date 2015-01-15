Рубль зміцнився завдяки відскоку цін на нафту

На 17.05 рубль зріс на 20 коп. до долара, до 64,57 руб. за долар, і зміцнюється на 57 коп. проти євро, до 75,7 руб. за євро. Бівалютний кошик знижується на 36 коп. і коштує 69,58 руб, передає ТАСС.

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