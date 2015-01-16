МВФ закликає збільшити міжнародну допомогу Україні

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, виступаючи в Раді з зовнішньої політики у Вашингтоні, пише РИА Новости.

"Критично важливий зростання міжнародної підтримки, щоб доповнити підтримку, надану МВФ", - сказала Лагард. Вона не назвала конкретний обсяг допомоги.

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12 січня президент України Петро Порошенко заявив, що Україні у 2015-2016 роках знадобиться міжнародна допомога на суму до 15 млрд дол.

Порошенко заявив, що сума в 13-15 млрд дол. повинна буде враховувати допомогу для Києва з боку США, Канади, Японії, Євросоюзу, МВФ і Світового банку. Президент уточнив, що ця сума допомоги для України буде остаточно визначена після консультацій з МВФ.