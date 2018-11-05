Кабмін продовжив підготовку проекту держбюджету-2019

Команда експертів МВФ з 4 по 9 листопада відвідає Україну для проведення консультацій щодо проекту держбюджету-2019.

Кабінет міністрів України вирішив продовжити обробку Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених парламентом 18 жовтня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, розгляд урядом підготовленого до другого читання проекту державного бюджету України на 2019 рік відбудеться після рішення Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики щодо внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів, прийнятих Кабміном 31 жовтня та поданих на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, команда експертів Міжнародного валютного фонду з 4 по 9 листопада відвідає Україну для проведення консультацій щодо проекту державного бюджету на 2019 рік, ухвалення якого є однією з умов надання фінансування за новою програмою фонду stand by.

Верховна Рада 18 жовтня прийняла в першому читанні проект держбюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.

Проект передбачає доходи на рівні 1,008 трлн грн, витрати – 1,094 трлн грн, граничний рівень дефіциту в сумі 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП, граничний обсяг держборгу – 2,449 трлн грн.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.