МОЗ не зробив нічого для розвитку трансплантології в Україні - депутат Дубіль

За 10 місяців роботи МОЗ не зробив нічого для розвитку трансплантології в Україні.

На цьому наголосив сьогодні народний депутат з фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль під час висадження «Алеї життя» біля Київської міської лікарні швидкої допомоги.

Як розповів журналістам нардеп, держава робить замало для порятунку життів важкохворих людей, передає прес-служба Батьківщини.

«Дуже прикро, що тоді як люди рятують одне-одного з божою допомогою, держава важкохворими не опікується. МОЗ і досі не спромігся розвинути в Україні систему трансплантології, і тому таких пацієнтів МОЗ відправляє за кордон. Але у минулому році виділених з бюджету коштів вистачило лише на лікування 146 пацієнтів. Потім ми, депутати, знайшли додаткові засоби і врятували за рік 208 життів. А у «черзі смерті» було 226», - повідомив Валерій Дубіль.

За його словами, цього року через недбале ставлення чиновників МОЗу, бюджетних коштів вистачило лише на лікування 141 пацієнта. Вони закінчилися вже у травні. І лише боротьба активістів і депутатів допомогла відправити на лікування і врятувати життя ще 57 пацієнтам.

«Та хворих ще більше, і «черга смерті» не ліквідована. Бо щорічно лікування потребують насправді не 190 або 220 людей, а вдесятеро більше. Бюджет цього просто не потягне», - акцентує нардеп.

Проблему вирішити можна, впевнений Валерій Дубіль. Для цього необхідно впровадити систему добровільного медичного страхування, коли за працюючого заплатить роботодавець, за непрацюючого – держава. Саме цей механізм фінансування залучить додаткові кошти до галузі.

По-друге, потрібно розвинути ту саму трансплантологію в Україні. Понад 80% важкохворих, яких сьогодні вдправляють за кордон, потребують трансплантації: «На жаль, цього не розуміє МОЗ.

Цьогоріч у бюджеті виділили 112 млн грн на пілотний проект з розвитку трансплантації. МОЗ не розпочав його впроваджувати з початку року – просто спростив собі завдання. Всі 9 місяців він не працював у цьому напрямку – не почав створювати єдину систему з реанімаційних центрів і центром трансплантації. А тільки вчергове передав гроші, призначені для оплати трансплантаційних операцій для конкретних пацієнтів, на закупівлю обладнання в центри трансплантації.

«Але ж це не вихід із ситуації. Ми з Юрієм Андреєвим і з народними депутатами маємо зробити все, щоб у нашій країні була трансплантологія, і щоб кошти не виїжджали за кордон, і щоб за ці ж кошти ми могли врятувати вдесятеро більше людей. Треба змусити МОЗ запустити і реанімаційний центр, і центр трансплантології в Україні.

Ми сьогодні висаджуємо цю символічну «Алею життя», дякуючи донорам. Їхня людяність навіть після смерті дозволила врятувати життя одній або декільком людям. Чому ми садимо дерева саме в лікарні швидкої допомоги? Саме з таких медичних установ, і загалом - з центрів трансплантації і починається становлення ефективно функціонуючої системи трансплантації в країні. І я впевнений, разом ми зможемо дотиснути МОЗ і вирішити питання лікування важкохворих в Україні».

Нагадаємо, Валерій Дубіль ініціював створення групи при бюджетному комітеті з вишукування невикористаних МОЗом коштів. Завдяки її роботі було віднайдено перший 101 млн грн на лікування важкохворих українців. Група продовжує вишукувати невикористані кошти.