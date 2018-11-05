Дорогі кредити для економіки: Нацбанк може підвищити облікову ставку

Це може статися в разі збереження інтенсивності інфляційного тиску або його посилення.

Національний банк у разі збереження інтенсивності інфляційного тиску або його підсилення може вдатися до підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для повернення інфляції до встановлених цілей у середньостроковій перспективі.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті регулятора витягу з протоколу останнього засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики, який рекомендував зберегти облікову ставку на рівні 18% річних.

Відзначається, що під час обговорення думки членів комітету розділилися: п'ятеро виступали за збереження облікової ставки на рівні 18%, п'ятеро висловилися за її підвищення до 18,5%.

Водночас, вищезазначені п'ять членів комітету зазначили, що в разі посилення інфляційних ризиків Нацбанк буде мати можливість відреагувати на них під час наступних засідань правління з монетарної політики.

Зокрема, один із членів комітету зазначив, що під час ухвалення рішення про облікову ставку в грудні важливо буде взяти до уваги можливе зростання витрат уряду у кінці року і його вплив на ситуацію на фінансовому ринку України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 18% річних після підвищення ставки двічі поспіль - у липні до 17,5% і у вересні до 18% річних.

У вересні споживча інфляція становила 8,9% в річному вимірі, перевищивши як верхню межу цільового діапазону (6,5% ± 2 п. п. на кінець третього кварталу), так і липневий прогноз регулятора (8,3 %).

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.