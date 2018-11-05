Гривня почала тиждень з укріплення на 10 копійок до долара

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,99/28,01 грн/дол.

У понеділок, 5 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,99/28,01 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 10 копійок вищі за рівень закриття попередніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,85/31,88 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,0163 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 2 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,10/28,12 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,08/32,10 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.