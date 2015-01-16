Moody's прогнозує падіння ВВП Росії цього року на 5,5%

ВВП Росії у 2015 році скоротиться на 5,5%, вважають експерти міжнародного рейтингового агентства Moody's.

"За прогнозом Moody's, ВВП Росії в 2015 році скоротиться на 5,5%, що знизить економічну активність у Вірменії, враховуючи історично міцні зв'язки між циклами зростання в Росії, зумовленими торговельними каналами та переказами коштів. На Росію припадає 23% вірменського експорту", - йдеться в повідомленні про зниження кредитного рейтингу Вірменії, розміщеному в четвер на офіційному сайті агентства, повідомляє Прайм.

При цьому, окремого повідомлення щодо нових прогнозів по ВВП РФ Moody's поки не опублікувало.

Кредитний рейтинг Вірменії експерти Moody's знизили з "Ba2" до "Ba3". Даною оцінкою надано негативний прогноз.

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Раніше заступник глави Мінекономіки РФ Олексій Ведєв заявляв, що відомство очікує падіння ВВП РФ в першому кварталі 2015 року в річному вираженні більш ніж на 1%. За підсумками року МЕР оцінює зниження ВВП РФ у 2015 році від 3 до 5% за ціни на нафту від 60 до 40 доларів за барель відповідно.

У кінці 2014 року міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв говорив, що, за попередніми даними, російська економіка в 2015 році може впасти на 3%, якщо ціна нафти буде триматися на рівні 60 доларів за барель. Поки, проте, нафта значно дешевша за цей рівень. У вівторок ціни на Brent і WTI оновили мінімуми з березня 2009 року - 46,4 долара і 44,2 долара за барель відповідно.

Світовий банк днями в чотири рази погіршив прогноз щодо динаміки ВВП Росії на 2015 рік за стабільно низьких цін на нафту. Згідно з прогнозом СБ, очікується спад на 2,9% замість 0,7%.