Експерт назвав дату "смерті" долара

Найближчим часом на зміну класичній банківській системі прийде ера фінтеху, зазначив фінансовий аналітик.

Прив'язка світової економіки до долара хороша, коли монетарна політика Штатів сприяє розділу інвестиційного пирога з ринками країн, що розвиваються. Якщо ж долар працює лише на економіку самих США, то це тягне за собою цілу низку проблем для країн, чия економіка прив'язана до американської валюти.

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З такою заявою виступив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в ексклюзивному коментарі "Главреду".

Він нагадав, що "застрільниками" в атаках на долар виступають росіяни, та іранці, які давно мріють про проведення взаємних розрахунків або в національній валюті, або в "нейтральній". Іран багато років агітує весь "нафтової світ" відмовитися від гегемонії долара. По мірі нарощування митного тиску з боку США до цієї групи країн повільно дрейфує Китай.

"Повзуча дедоларизація проявляється, наприклад, і в істотному скороченні вкладень ЦБ РФ в казначейські облігації Мінфіну США: у порівнянні з 2010-м роком портфель цих цінних паперів, що належать Росії, скоротився з 176 мільярдів доларів до 14,9 мільярда доларів. Повільно, але впевнено став на цей шлях і Китай, який разом з Японією, є найбільшим власником американського боргу: влітку його інвестиції в цьому сегменті скоротилися з 1,178 трильйона доларів до 1,171 трильйона доларів, або на 7,7 мільярда доларів", – зазначив Кущ.

Тим не менш, на даний момент домінування долара нічого не загрожує. Цьому сприяє:

- питома вага американкої економіки у структурі світового ВВП: на даний момент від 70% до 80% світового торгового обороту номінується саме в доларах,

- капіталізація фондового ринку,

- рівень доларових розрахунків у системі SWIFT: частка долара в міжнародних банківських розрахунках коливається в межах 40-45%, тоді як такий самий показник у євро – трохи вище 30%, юаня – 1,5%, рубля – 0,3%;

- рівень доларових розрахунків на ринку базових сировинних товарів, насамперед нафти, де розрахунки також формуються в доларах.

Ще одна основа доларової стабільності – незмінна і багаторічна практика застосування долара в міжнародному обороті і відсутність політичного впливу на нього.

"Найближчим часом на зміну класичної банківській системі прийде ера фінтеху (FinTech) – тобто абсолютно нова модель фінансових технологій, яка базуватиметься на створенні цифрових послуг... Єдина технологія, яка може забезпечити модель фінтеху внутрішнім паливом і "мастилом" – це цифрові кріптовалюти, розроблені на основі технології блокчейн", – прогнозує експерт.