Кодекс з процедур банкрутства є ще одним кроком щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні - експерт

Кодекс також містить низку суттєвих новел, що стосуються банкрутства юридичних осіб.

Кодекс з процедур банкрутства є ще одним кроком для поліпшення бізнес-клімату в Україні, а впровадження в національному законодавстві світової практики банкрутства фізичних осіб, безперечно, є значною новацією.

Про це в коментарі УНІАН зазначила директор з правового забезпечення - головний юрисконсульт Смарт-Холдингу Лада Кондуфорова.

За її словами, Кодекс також містить низку суттєвих новел, що стосуються банкрутства юридичних осіб.

«Перш за все, до позитивних моментів можна віднести прискорення процедури банкрутства, в томі числі, через зменшення переліку підстав для касаційного оскарження рішень та здешевлення вартості процедури в цілому. По-друге, принаймні на рівні нормативного регулювання помітне намагання зробити процедуру торгів більш прозорою та ефективнішою через впровадження електронної торгової системи. Нажаль, Кодекс не містить положень, що дозволять уникнути проблем з реалізації заставного майна в складі ЦМК, а відтак і проблем, що виникають при розподілі отриманих коштів при погашенні вимог забезпечених та конкурсних кредиторів. По-третє, багато уваги надано ролі арбітражного керуючого у процедурах та наділенню його правами, належна реалізація яких, сподіваюсь, дозволить, знову таки, значно скоротити тривалість процедур банкрутства», - зазначила Кондуфорова.

Вона також підкреслила, що неоднозначним виглядає встановлення трирічного строку для визнання недійсними правочинів майнового характеру боржника з пов’язаними особами: з одного боку, це захищає інтереси кредиторів від недобросовісних дій боржника, з іншого – дає підстави для свідомих маніпуляцій зацікавленими особами з метою затягування процедури.

Кондуфорова зазначила, що дієвість нових положень Кодексу може бути оцінена лише після напрацювання досвіду їх реалізації, в тому числі з огляду на практику застосування та трактування таких норм судами, наприклад, положення щодо авансування винагороди та витрат арбітражного керуючого або щодо створення автоматизованого арешту коштів на банківських рахунках боржника. Дасть це додатковий захист інтересів кредиторів, або ж стане ще одним неоправданим видатком чи засобом тиску, покаже час.

«Також, важко спрогнозувати, наскільки безболісним буде перехід до застосування нових правових норм відносно банкрутств, процедуру яких розпочато до набрання Кодексом чинності. Для забезпечення виконання Кодексу необхідно також прийняти близько 30 нормативно-правових актів. Сподіваюсь, вони будуть своєчасно прийняті і не змінять курсу головного документу щодо спрощення і здешевлення процедур банкрутства. В будь-якому випадку, на мій погляд, це ще один крок для поліпшення бізнес клімату в країні», - сказала Кондуфорова.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила Кодекс з процедури банкрутства, який впроваджує в країні інститут банкрутства фізичних осіб. «За» ухвалення документа в другому читанні і в цілому проголосували 237 народних депутата за необхідного мінімуму 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою документа є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів і судових рішень, врегулювання відносин з відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації і потребують допомоги з боку держави.

Відзначається, що зміни в частині реформування корпоративного банкрутства мають антикорупційну спрямованість і передбачають ряд прогресивних змін, які повинні забезпечити підвищення рівня виконання контрактів і поліпшення інвестиційної привабливості України.

«За оцінками експертів, ухвалення цих змін дасть Україні змогу суттєво підвищити ефективність процедур банкрутства і піднятися в рейтингу Doing Business на 81 пункт по компоненту (із 149-го на 68 місце) і на 9 позицій у загальному рейтингу. Для порівняння: за останні 3 роки Україна змогла сукупно піднятися лише на 7 позицій в загальному рейтингу Doing Business», - йдеться в пояснювальній записці.

Президент України Петро Порошенко 31 жовтня заявив, що підпише Кодекс з процедури банкрутства протягом двох тижнів.