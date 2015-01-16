Росію можуть включити до чорного списку FATF через обіцяну Путіним амністію капіталів

У посланні Федеральним зборам президент РФ Путін обіцяв амністію капіталу - не тільки податкову, а повну. Але під час виконання президентської обіцянки чиновники зіткнулися з проблемою: така амністія суперечить принципам FATF (Financial Action Task Force, міжурядова організація, що виробляє стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму), розповідають два федеральних чиновники, що беруть участь в обговореннях, пишуть «Ведомости».

Проблема серйозна, підтверджує партнер PwC Олександра Лазорина: за правилами FATF амністія не повинна передбачати навіть часткового звільнення від дотримання законів про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Відхід від цього принципу загрожує серйозними наслідками - аж до потрапляння в чорний список, попереджає один із чиновників: «До всіх наших бід і санкцій нам ще цього не вистачало».

Помічник президента Андрій Білоусов заявив: «Обмеження FATF будуть враховані, потрапляння в чорний список виключено». Зараз розробляється конструкція амністії - визначається перелік статей, за якими не будуть порушуватися справи, продовжує Білоусов, але абсолютно точно під амністію не потраплять підозрілі капітали, отримані в результаті відмивання злочинних доходів або від обігу наркотиків.

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Вчора в Мінфіні учасники наради щодо амністії визнали: у тій конструкції, в якій завдання змальоване, воно не вирішується, розповідає один із чиновників. Проблема навіть ширша - FATF стежить не тільки за легалізацією, продовжує він: шахрайство, корупція, економічна злочинність також не повинні потрапити під амністію, так що її доведеться обмежити тільки податковими та валютними порушеннями.

«У чиновників є п'ять з половиною місяців (термін виконання доручення), щоб вийти з цього глухого кута», - відповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков на питання, чи не буде це суперечити посланню президента.

Президент хотів заслужити довіру, але його слова «вас не запитають про джерела отримання» точно суперечать рекомендаціям FATF - походження грошей та добробуту клієнтів, особливо великих, завжди має бути відомим, підкреслює експерт з комплайенс Дмитро Чистов. Амністія стала несподіванкою, визнає один із чиновників: вона з'явилася в тексті послання за три дні до промови.

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Мінфін просив експертів подумати, як прибрати протиріччя, але у них поки немає ідей.

У 2014 р. в чорному списку було шість країн: Іран, КНДР, Алжир, Еквадор, Індонезія, М'янма. Росія виключена з нього в червні 2002 р., а тепер знову може перетворитися на ізгоя, попереджає Чистов, - і тоді фінансові санкції проти Росії здадуться квіточками: «FATF закликає вживати контрзаходи, щоб захистити міжнародну фінансову систему від інтенсивного відмивання в цих юрисдикціях». А це вже не тільки заборона фондування, але й обмеження кореспондентських відносин, розміру переказів, можливість проводити платежі тільки в певні дозволені галузі, перераховує Чистов. Або попереднє узгодження операцій через банки країн-ізгоїв, вказує партнер Paragon Advice Group Олександр Захаров: якщо країни не вводять такі заходи, вони теж ризикують потрапити у чорний список.