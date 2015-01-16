Сьогодні Гонтарева виступає у Раді (наживо)
10:50, 16 січня 2015Фінанси
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Сьогодні Верховна Рада слухає інформацію голови Національного банку Валерії Гонтаревої щодо стану грошово-кредитної системи в Україні.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, у парламенті з 10.00 до 11.00 проводилася Година запитань до уряду, а з 11.00 до 11.30 — оголошення депутатських запитів.
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